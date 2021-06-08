Esenler’de alışveriş merkezinde yangın paniği

-Cep telefonu görüntüleri

-İtfaiye müdahalesi

-Genel ve diğer detaylar



( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL



- Esenler’de bulunan bir alışveriş merkezinin mobilya bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibiyle yangına müdahale edildi. Yangın, Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin dördüncü katında bulunan mobilya bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanma meydana geldi. Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar, hemen dışarı çıkartılarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

Esenler ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri caddeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Araç trafiğinin yaklaşık 1 saat akmadığı caddede araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve caddede oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. (CS-ZA-

