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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenler’de ablasının boğazını kesen şüpheli tutuklandı

Esenler’de ablasının boğazını kesen şüpheli tutuklandı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kırköy Tutuklama Talebi Katil Zanlısı Genç Kadın Cinayet 


- Esenler’de ablasını boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen şüpheli Kemal B., çıkarıldığı hakimlikçe 'kardeşi kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esenler'de Yıldız Gül (38), yol kenarında boğazından bıçaklanmış halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi olarak ağabeyi Kemal B. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Kemal B., sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, 'kardeşi kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, ‘kardeşi kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DK- MB-
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