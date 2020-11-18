Esenler’de 6 araca çarpan araç binanın duvarına çarparak durdu

-Kaza yapan araç

-Çekicinin çalışmaları

-İtfaiye ekipleri

-Sürücünün ambulanstaki hali

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Esenler’de aynı cadde üzerinde bulunan 6 araca çarpan araç, bir binanın duvarına çarparak durdu. Can kaybının yaşanmadığı kazada, durumu iyi olduğu öğrenilen sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, Esenler Kemer Mahallesi Kemer Caddesi’nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 SHG 91 plakalı araç hızla ilerlediği caddede 6 araca çarptı. Aracın bir binanın duvarına çarparak durabildiği kazada, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü C.D.’nin (28) kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığının öğrenildiği kazada, can kaybı yaşanmadı. Alkollü olmadığı tespit edilen sürücü C.D.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. “Yayaya çarpmadı sadece maddi hasar var” Kazayı gören Abdullah Yılmaz, “Yukarıdan aşağıya doğru çarpa çarpa geliyor. Yukarıda 5 tane araca çarpmış. Bir tane cipe çarptı. Sonra geldi burada bir araca çarptı. Başka bir araçla kafa kafaya geldi. Sonra 915 numaralı sokaktaki binaya çarparak durabildi. Hastalığı mı var, başka bir şey mi var bilmiyorum. Yayaya çarpmadı sadece maddi hasar var. Sürücünün durumu iyi” şeklinde konuştu.

(FT- İD-



loading...