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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Esence Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı - ERZİNCAN

Esence Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı - ERZİNCAN

- Karlı Esence Dağı'ndan görüntüler - Kar ve zirveden görüntüler - Üzümlü'de yaşayan vatandaşlardan Faruk Bakar ile röportajERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da etkili olan kar yağışı nedeniyle dağların yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Erzincan 'ın Üzümlü ilçesinde bulunan 3 bin 549 rakımlı Esence Dağı'na yağmur yağışının ardından kar yağdı.Zirvesi karla kaplandığı için adeta beyaz gelinliğini giyen Esence Dağı'nda oluşan sisle güzel görüntüler oluştu.Mevsim şartlarına göre 6 ile 7 ay süre ile zirvesi beyazlar ile kaplanan Esence Dağı, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.Üzümlü'de yaşayan vatandaşlardan Faruk Bakar, AA muhabirine, Esence Dağı'nın Erzincan 'ın en yüksek dağı olduğunu belirterek, "Üzümlü ilçesi ile Çayırlı ilçesinin sınırında bulunan dağın zirvesi yaklaşık 6 ay karla kaplıdır. Kar mayıs, haziran ayına kadar durmaktadır. Karla kaplı dağın zirvesi çok güzel görüntüler oluşturmakta ve ovadan herkes bu görüntüleri seyretmektedir." dedi.

Yazla Muhabir Haziran Ayı Kar Yağışı 

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