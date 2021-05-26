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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eşeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı

Eşeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı

-EŞEĞİN SALDIRISININA UĞRAYAN ADAMIN HASTANEYE GETİRİLMESİ DETAY

( SİVAS ) -- Sivas’ın Söğütcük köyünde bir vatandaş bağlamaya çalıştığı eşeğin saldırısına uğrayarak yaralandı SİVAS

Hastane Bağlama Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Saldırı 


- Sivas’ın Söğütcük köyünde bir vatandaş bağlamaya çalıştığı eşeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Sivas kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Söğütçük köyünde akıl almaz bir kaza yaşandı. Y.E. isimli vatandaş başka bir köyden getirilen eşeği bağladığı sırada eşeğin saldırısına uğradı. Yaşlı adamı yerde gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Boynundan ve parmaklarından yaralandığı öğrenilen Y.E. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Y.E’nin hastanede tedavisi sürüyor. Saldırgan eşeğin ise başka bir köyde de 4 kişiyi yaraladığı iddia edildi. (DK-GF-
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