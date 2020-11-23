ESBİM aracılığıyla 300 vatandaş iş sahibi oldu

-evrak doldurmaları

-sosyal mesafeli oturmaları

-röportaj

-genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenyurt’taki işsizlik sorununa çözüm üretmek için çalışan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 300 Esenyurtlu vatandaşı daha iş sahibi yaptı. ESBİM, Esenyurt’ta faaliyet gösteren bir firmanın talebi üzerine işe alım mülakatı başlattı. Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde yapılan mülakatlarda, 300 kişi istihdam edildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı, hasta nakil ambulansı, sağlık çalışanları ve zabıta ekipleri alanda hazır bulundu. Korona virüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES koduna bakılarak alındı. Kişiye özel dezenfektan, kalem gibi ürünlerin dağıtıldığı mülakatlarda, oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun olarak ayarlandı. Kasım ayında bin 200 vatandaş istihdam edildi İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla çalışmalarını sürdüren ESBİM, bu kapsamda, Kasım ayının ilk 15 gününde bin 200 vatandaşın istihdamını sağladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatlarıyla pandemi sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşların yanında olan birim, geçen 11 ay içerisinde 9 bin 400 kişiyi işe yerleştirdi. “10 bin istihdamın üzerine çıkmayı hedefliyoruz” Kasım ayı itibariyle 9 bin 400 vatandaşı işe yerleştirdiklerini söyleyen ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, “Bugün LCW firması için 300 kişilik mülakat gerçekleştirdik. Sağlık bizim en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Burada ambulans ekibimiz var. Vatandaşlarımızın ateşlerini ölçerek içeriye alıyoruz. İçeride yapılan görüşmelerde kişiye özel kalem, su, dezenfektan dağıtıyoruz. Kasım ayının ortasındayız şu an itibariyle bin kişilik istihdam gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde 9 bin 400 kişiyi işe yerleştirdik. Başkanımızın hedefi olan yılda 10 bin istihdamın üzerine çıkmayı hedefliyoruz” dedi.





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