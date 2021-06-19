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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ESBİM aracılığıyla 250 kişi istihdam edildi

ESBİM aracılığıyla 250 kişi istihdam edildi

Salona girişten görüntü

Leman Sağlık Çalışanları Şili Nitelik 

-Eğitimlerden görüntü
-Röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’taki işsizlik sorununa çözüm üretmek için çalışan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 250 vatandaşı daha iş sahibi yaptı. ESBİM, Esenyurt’ta faaliyet gösteren sektörün öncü tekstil firmalarından birinin talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı sağlık çalışanları alanda hazır bulundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES koduna bakılarak alındı. Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde yapılan mülakatlara katılan adaylar içerisinden 250 kişi, belirlenen kadrolarda istihdam edildi. Meslek edindirme kursları istihdamı sağlayacak Meslek edindirme kurslarıyla sanayinin aradığı nitelikli eleman ihtiyacının karşılanacağını söyleyen Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız, “Belediyemiz bünyesinde beyaz yaka istihdamı için meslek edindirme kurslarımız başladı.
Şu an 32 ayrı branşta kurslarımız devam ediyor. Bütün hemşehrilerimizi meslek edindirme kurslarına başvuru yapmaya davet ediyoruz. Bu kursları bitiren vatandaşlarımızı ESBİM tarafından kendi sektörlerinde istihdam ederek, sanayinin aradığı nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacağız” dedi.
ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, “Sektörün öncü firmalarından bir firmamıza 250 kişilik alım sağladık. ESBİM bünyesinde her gün mülakatlarımız devam ediyor. İş arayan ve işveren herkesi ESBİM’e bekliyoruz” diye konuştu.

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