- Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü

- Suriye'de Esad rejiminin İdlib kırsalına havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Suriye'de Esad rejimi, İdlib kırsalını hava saldırısı ve topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucunda Ablin ve Cebel Zaviye köyünde 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yaralıları bölgedeki hastaneye kaldırdı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım