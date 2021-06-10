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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü

- Esad rejiminden İdlib kırsalına karadan ve havadan saldırı: 7 ölü

Saldırı anı

Hava Saldırısı Hastane İdlib Saldırı Sivil Savunma 

-İdlib kırsalından detay

( İDLİB ) İDLİB

- Suriye'de Esad rejiminin İdlib kırsalına havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Suriye'de Esad rejimi, İdlib kırsalını hava saldırısı ve topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucunda Ablin ve Cebel Zaviye köyünde 7 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yaralıları bölgedeki hastaneye kaldırdı.
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