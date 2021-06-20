- Esad rejiminden İdlib’e topçu saldırısı: 4 yaralı

- Suriye'de Esad rejiminin İdlib’in güneyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 4 sivil ağır yaralandı. Esad rejimi, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'in güney kırsalını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları bölgedeki hastaneye kaldırdı. Saldırı nedeniyle bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
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