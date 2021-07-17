- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 4 ölü

-Olay yeri

-Sivil savunma ekiplerinin hedef alındığı an



( İDLİB ) İDLİB



- Suriye'de Esad rejimi İdlib'in güneyindeki Sarja köyüne düzenlediği topçu saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti. Suriye'de Esad rejimi, İdlib'in güneyindeki Sarja köyüne topçu saldırısı düzenledi.

Sivil yerleşim yerlerin hedef alındığı saldırıda 2'si kız çocuk olmak üzere 4 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda sivil de yaralanırken, bazı evler kullanılmaz hale geldi. Esad rejimi, saldırı sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan ekipleri de hedef aldı. Yetkililer, bu saldırıda da 1'i ağır olmak üzere 3 sivil savunma görevlisinin yaralandığı bildirdi.

