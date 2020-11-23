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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü

- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü

Topçu saldırısının uzaktan görüntüsü

( İDLİB ) İDLİB

İdlib Rejim Saldırı 


- Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'in güneyindeki El Bara kasabasına düzenlediği topçu saldırısında bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in güneyindeki El Bara kasabasına topçu saldırısı geçekleştirdi. Yerel kaynaklar, Esad güçlerinin El Bara kasabasındaki yerleşim bölgelerini topçu ateşi ile hedef aldığını ve saldırı sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Saldırılarda bölgedeki evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.
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