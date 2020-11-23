- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü



- Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'in güneyindeki El Bara kasabasına düzenlediği topçu saldırısında bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in güneyindeki El Bara kasabasına topçu saldırısı geçekleştirdi. Yerel kaynaklar, Esad güçlerinin El Bara kasabasındaki yerleşim bölgelerini topçu ateşi ile hedef aldığını ve saldırı sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırılarda bölgedeki evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.



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