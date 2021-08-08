- Esad rejiminden Hama'ya füzeli saldırı: 2 ölü, 6 yaralı



- Suriye'de Esad rejiminin Hama kentine düzenlediği füzeli saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Suriye'de Esad rejimi Hama kentinin kuzeybatısındaki Kastun kasabasına füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 6 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenler ve yaralıların aynı aileden olduğu ifade edildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

