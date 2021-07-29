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- Esad rejiminden Dera’ya topçu saldırısı: 1 ölü
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Esad rejiminden Dera’ya topçu saldırısı: 1 ölü

- Esad rejiminden Dera’ya topçu saldırısı: 1 ölü

Saldırıdan detay

Savaş Rejim Saldırı 

-Vurulan bölge

( İDLİB ) İDLİB

- Suriye'de Esad rejiminin ülkenin güneyindeki Dera’ya düzenlediği topçu saldırısında bir sivil hayatını kaybetti. Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, ülkenin güneyinde bulunan Dera kentini topçu saldırısıyla hedef aldır. Saldırıda bir sivil hayatını kaybederken çevredeki evler kullanılmaz hale geldi. Saldırılar nedeniyle bölgeden dumanlar yükselirken, halkın evlerinden kaçmak zorunda kaldığı öğrenildi.
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