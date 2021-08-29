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- Esad rejiminden Dera'ya topçu saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Esad rejiminden Dera'ya topçu saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

- Esad rejiminden Dera'ya topçu saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

Saldırıdan detay

Bild Altın Rejim İnsani Yardım Saldırı 

-Vurulan bölge

( İDLİB ) İDLİB

- Suriye'de Esad rejiminin ülkenin güneyindeki Dera'ya düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı. Suriye'de Esad rejimi, ülkenin güneyindeki Dera kentine topçu saldırısı düzenledi.
Saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği, 1 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Saldırı sonucu çevredeki evlerde ağır hasar oluştuğu belirtildi. Saldırılar nedeniyle bölgeden dumanlar yükselirken, halkın evlerinden kaçmak zorunda kaldığı öğrenildi. Öte yandan Esad rejimi güçleri, aylardır Dera'da kuşatma altındaki bölgelere yönelik saldırılar düzenliyor. Uluslararası Af Örgütü tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, Esad rejimine, Dera’ya insani yardımların ulaşmasına izin vermeleri için çağrıda bulunmuştu.
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