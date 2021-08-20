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- Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti

- Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti

Sivillerin evleri

Hastane Altın İdlib Saldırı Sivil Savunma 

-Yıkılan evlen

( İDLİB ) İDLİB

- Suriye’de Esad rejiminin İdlib'in güney kırsalına düzenlendiği topçu saldırısında 4 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı. Suriye’de Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor. Rejim, sabaha karşı İdlib'in güney kırsalında bulunan Kansafra kasabasına topçu saldırısı düzenledi.
Saldırıda yaşları 3-12 arasında olan 4 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları enkaz altından çıkartarak hastaneye kaldırdı. Saldırı nedeniyle kasabadaki evler kullanılamaz hale geldi.
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