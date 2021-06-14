- Esad rejimi idlib’i vurdu: 4 yaralı

- Esad rejiminin İdlib kırsalına düzenlediği topçu saldırısı sonucu bir anne ve 3 çocuğu ağır yaralandı. Esad rejimi İdlib'in güney kırsalını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda bir evin vurulması sonucu 3 çocuk ve anneleri ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırı nedeniyle ailenin evi kullanılmaz hale geldi.
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