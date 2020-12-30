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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Esad rejimi Hama’ya saldırdı: 4 yaralı

- Esad rejimi Hama’ya saldırdı: 4 yaralı

Hama kırsalından detay

( HAMA ) HAMA

Bild Rejim Saldırı 


- Suriye’de Esad rejiminin Hama çevresinde gerçekleştirdiği füze saldırısında 4 sivil yaralandı. Suriye'de Esad rejimi Hama kentinin çevresinde bulunan Zayzun köyünde füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 4 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Hastaneye kaldırılan sivillerin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. Köyde bazı araçlar kullanılmaz hale geldi. Tarım arazilerinde ise büyük maddi hasar meydana geldi.
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