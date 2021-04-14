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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esad Rejimi, gözlerini dünyaya açmadan Mustafa'nın hayatını kararttı

Esad Rejimi, gözlerini dünyaya açmadan Mustafa'nın hayatını kararttı

Kaldıkları ambardan detay

Yaşam Mücadelesi Bombalı Saldırı Protez Bacak Kimyasal Silah Kimyasal Madde 

-Mustafa bebek ten detay
-Mutfak detay
-Baba Munzer Elnezzel röportaj

( HATAY -ÖZEL)- Baba Elnezzel, oğlunun Suriye Ordusunun kullandığı kimyasal silah yüzünden sakat doğduğunu söyledi- Bombalı saldırı etkisi ile sakat olarak doğan Mustafa Elnezzel, protez bacağa kavuşup yürüyerek okula gitmek istiyor HATAY

- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Mustafa Elnezzel, henüz annesinin karnında iken rejim tarafından atılan bombalı saldırı sonucu sakat doğdu. 2017 yılında dünyaya gelen Suriyeli Mustafa, henüz doğmadan bombalı saldırının en büyük mağdurlarından oldu. İki bacağı ve kolları olmadan dünyaya gelen ve iç savaş nedeniyle Suriye'de tedavi edilemeyen Mustafa, 2019 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç etti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Elnezzel Ailesi, yaşam mücadelesini küçük ambarda devam ettiriyorlar. 2013 yılında rejime karşı savaşta bir bacağını kaybeden 32 yaşındaki baba Munzer Elnezzel de tek bacağı ile hayata tutunmaya çalışıyor. Baba Munzer Elnezzel "2019 yılında Türkiye'ye göç ettik. Oğlum Mustafa henüz annesinin karnında iken rejim tarafından atılan kimyasal madde sonucu bu duruma geldi. Türkiye Cumhuriyeti devletinden tek istediğimiz oğlumun protez bacağa ve sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Küçük Mustafa da, İHA muhabirine protez bacaklarına kavuşup okula gitmek istediğini söyledi.

(ARS-
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