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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 10 yaralı

- Esad güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 10 yaralı

olay yeri

( İDLİB ) İDLİB

Hastane İdlib Rejim Saldırı Sivil Savunma 


- Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in güney kırsalında bulunan Kansafra köyüne ağır topçu saldırısı düzenledi.
Saldırıda 10 sivil yaralandı. Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in güney kırsalında bulunan Kansafra köyüne ağır topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 10 sivil yaralandı. Olay yere gelen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı. Yerel kaynaklar, Esad güçlerinin sabah saatlerinden itibaren köye en az 100 top atışı yaptığını aktardı.
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