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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Esad güçleri, Hama'ya saldırdı : 5 yaralı

- Esad güçleri, Hama'ya saldırdı : 5 yaralı

olay yeri

Hastane İdlib Rejim Saldırı Sivil Savunma 

-saldırılardan detay

( HAMA ) HAMA

- Suriye'de Esad rejimine bağlı topçu birlikleri, Hama kentine saldırdı. Olayda 5 sivilin yaralandığını açıklandı. Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler, Hama kentine ağır topçu saldırısı düzenledi.
Saldırıda 2'si ağır durumda toplam 5 sivil yaralandı. Olay yere gelen sivil savunma ekipleri yaralıları İdlib'deki hastanelere kaldırdı. Yerel kaynaklara göre, Esad rejimi eş zamanlı olarak Hama'nın batısındaki bölgeler de hedef aldı. Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivilin evini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

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