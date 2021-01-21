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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Şüphelilerin adliyeye getirilişi

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

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- Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan şahısların yakalanması maksadıyla operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 6 şüpheli şahıs ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 11,12 gram metamfetamin, 0,82 gram esrar, 0,04 gram eroin, 75 adet sentetik ecza hap, 9 adet ecstacy uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu madde tartmakta kullanılan hassas terazi, 1 adet tabanca ve 6 adet dolu fişek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Y.C.., E.E, O.A., R.K., T.Y. ve D.E. hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.
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