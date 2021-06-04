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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Eş zamanlı kaçan tütün operasyonu: Piyasa değeri 600 bin lira

Eş zamanlı kaçan tütün operasyonu: Piyasa değeri 600 bin lira

Ele geçirilenlerden detay

( SİVAS )- Sivas’ta eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda piyasa değeri 600 bin lira olan kaçak tütün, sigara ve makaron ele geçirildi SİVAS

Sosyal Medya Kaçak Akalan Sigara 


- Sivas’ta eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda piyasa değeri 600 bin lira olan kaçak tütün, sigara ve makaron ele geçirildi. Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak 13 adrese operasyon yaptı. Adreslerde yapılan incelemelerde piyasa değeri 600 bin lira olan kaçak tütün, sigara ve makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında Sivas İl Merkezinde 7 şüpheli, Hatay ilinde 1 şüpheli yakalandı. Adli işlemlerin ardından 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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