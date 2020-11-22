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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Erzurumlu sanatçılar Palandöken için söylediler

Erzurumlu sanatçılar Palandöken için söylediler

- Klipten detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

Sosyal Medya Sosyoloji Rekor 


- Palandöken Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Palandöken için söyle’ projesi kapsamında, Erzurumlu ses sanatçıları, Palandöken Kayak Merkezi başta olmak üzere, ilçenin farklı noktalarında İbrahim Erkal’ın Erzurum’a armağanı olan ‘hadi gel Erzurum’a gel’ eserini seslendirdi. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Palandöken Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. Proje ile Palandöken’in turizm potansiyelini öne çıkarmakla birlikte ilçenin tanıtımını amaç edindiklerini belirten Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Herkesi yiğitliğin zirvesi, turizmin gözdesi Palandöken’imize bekliyoruz” dedi.
Başkan Sunar, “Eserleriyle, Erzurum'a verdiği sanat hizmetleriyle Dadaşların gönlünde ebedi yaşayacak olan İbrahim Erkal’ın ‘Hadi Gel Erzurum’a gel’ adlı eserini, Palandökenimizin sembolik ve farklı noktalarında, Erzurumlu ses sanatçılarımıza yorumlatmak suretiyle bir klip hazırladık. Palandöken için söyle adlı projemizin eseri olan klip ile ilçemizin turizm potansiyeline dikkat çektik. Temiz ve ak bir yüksekliği, değerler babında zirveyi, bölge tarihi kaydında yüksek bir ufku, sosyolojik ölçekte Erzurum’u tarif ve takdim eden ilçemizi tanıtmayı amaçladık” diye konuştu.
(ÇK-ÖB)
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