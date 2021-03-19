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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzurum Valisi Okay Memiş’in Covid-19 testi pozitif çıktı

Erzurum Valisi Okay Memiş’in Covid-19 testi pozitif çıktı

Arşiv görüntüler

( ERZURUM ) - ERZURUM

Karantina Akalan 


- Erzurum Valisi Okay Memiş’in dün yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Vali Memiş evinde karantina altına alındı. Korona virüs aşısının ilk dozunu 19 Şubat’ta olan Erzurum Valisi Okay Memiş’in dün yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. 19 Mart’ta aşını ikinci dozunu olmak için beklerken korona virüse yakalanan Vali Memiş’in evinde karantinada olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi’nde aşının ilk dozunu yaptıran Erzurum Valisi Okay Memiş, “Ben 50 yaşındayım. Özellikle söyleyeyim ki ben valiyim diye ayrıcalık tanınmadı. Çünkü aşı olmak için sıra bekleyen vatandaşlarımız var. Valiyim diye ayrıcalığım yoktur. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen aşılama izni ile aşı oldum. Örnek olması adına aşı oluyorum. Erzurum olarak tüm vatandaşlarımızdan ricam kesinlikle kurallara uymamız. Bu gün itibariyle birinci doz aşımı oldum ikinci aşımı 28 gün sonra yaptıracağım. Aşılama olsam dahi kurallara yine uyacağım. Sırası gelen vatandaşlarımızın kesinlikle aşı olmalarına davet ediyorum. Korona ya kapılmadım ama bir şekilde ben de bu aşı ile muhatap oldum. Yani aşı yaptırarak Korona ile muhatap oldum” açıklamalarında bulunmuştu. (ÇK-ÖB)
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