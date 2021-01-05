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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Erzurum Valisi Memiş: “Karantinadan sonra günlük vaka sayılarında düşüş var”

Erzurum Valisi Memiş: “Karantinadan sonra günlük vaka sayılarında düşüş var”

- Erzurum caddelerinden detay

Karantina İmza Töreni Sayılar Toplantı Öğrenciler 

-- Vali Okay Memiş açıklama

( ERZURUM )- “İyi durumdayız demeye korkuyoruz vatandaşlarımız tedbirleri gevşetiyor” ERZURUM

- Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum’da öğrencilere dağıtılacak 600 tabletin protokol imzalama töreninde il genelinde ki Covid-19 vaka durumu hakkında açıklama yaptı. Vali Memiş, “İl genelinde günlük vaka sayısında düşüş var” dedi.
Erzurum Valiliğinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve T3 Vakfı işbirliğiyle Erzurum’da dağıtılacak 600 tabletin protokol imza töreni gerçekleşti. Erzurum Valisi Okay Memiş, toplantı da 80 saatlik kısıtlamanın ardında il genelinde ki korona virüs vaka durumu hakkında açıklama yaptı. “İyi durumdayız derken korkuyoruz insanlar bu sefer tedbirleri gevşetiyor” Vali Memiş, “En son yapılan karantina ve tedbirden dolayı ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çok iyileşme olduğunu gözlemlemekteyiz. İyi durumdayız. İyi durumdayız derken açıkçası korkuyoruz. İnsanlar bu sefer tedbirleri gevşetiyor. Ama yatak hasta sayımızda, günlük vaka sayılarında alınan tedbirlerin neticelerini olumlu yönde gördüğümüzü ifade edebilirim” şeklinde konuştu.
(ÇK-ÖB)
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