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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Erzurum vaka sayısında Türkiye birincisi

Erzurum vaka sayısında Türkiye birincisi

ARŞİV

( ERZURUM ) ERZURUM

Aritas Sayılar 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 8-14 Mayıs tarihleri arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısı tablosunu paylaştı. Tabloya göre vaha sayısın en fazla olduğu il 192.28 ile Erzurum oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı. Haritada vaka sayısın en fazla olduğu il 192,28 ile Erzurum’un olduğu göründü. 17 günlük tam kapanma sonrası vaka sayılarında Türkiye genelinde yaşanan düşün Erzurum’da da görüldü.
1-7 Mayıs tarihleri arasında 303,58 olan vaka sayısı oranı yeni açıklanan tabloda 192,28’lik orana geriledi. Vaka sayısı oranıyla daha önceki tabloda İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ ve Zonguldak’tan sonra 5.sırada bulunan Erzurum yeni açıklanan tabloda ise ilk sıraya yükselerek Türkiye'nin en fazla vaka görünen ili oldu. (ST-)
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