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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ERZURUM - Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 10 zanlı tutuklandı

ERZURUM - Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 10 zanlı tutuklandı

- Zanlıların jandarma eşliğinde Hınıs Hükümet Konağına getirilmesinden görüntüler Erzurum 'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 10 zanlı tutuklandı - Zanlılardan 2 kalaşnikof tüfek, 6 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kilo 299 gram uyuşturucu ele geçirildiERZURUM (AA) - Erzurum 'da, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde, bazı kişilerin örgütlü olarak uyuşturucu madde ile silah ticareti yaptıkları bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, bu kişilerin faaliyetlerini takip edip irtibatlı oldukları zanlılarla bağlantısını tespit ettikten sonra söz konusu ilçelerdeki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 16 zanlının adreslerindeki aramalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 tabanca, bu silahlara ait 1219 fişek, 14 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 bin 279 gram esrar ile 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adli Kontrol Uyuşturucu Madde Silah Ticareti Silah Kaçakçılığı Harekete Geç 

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