Erzurum’un 500 yıllık kadim geleneği Binbir Hatim başladı

-Pir Ali Baba Türbesinden detay

-Protokolün gelmesi

-Hafızlardan detay

-Atlı hafızlar

-Açılış konuşmaları

-Başkan Vekili konuşması

-Vali Okay Memiş’in konuşması

-Müftünün dua etmesi

-Kuran-ı kerim okuyan hafızlar

-Atlı hafızların gelmesi

-Törenden detay



( ERZURUM -DRONE) ERZURUM



- Erzurum’da Pir Ali Baba tarafından kenti doğal afetlerden korumak için yaklaşık 500 yıl önce başlatılan Binbir Hatim geleneğine bu yıl da devam edildi. Merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki Pir Ali Baba Türbesi’nde düzenlenen törene; Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve din görevlileri katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan programda Vali Okay Memiş, Pir Ali Baba’nın bir Anadolu alpereni olduğunu söyledi.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, “Dünyada 500 yıllık kurulan Devlet sayısı azdır. Ama Erzurum 500 yıllık geleneği yaşatan kadim bir şehirdir. 1001 Hatim Geleneğini başlatan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Pir Ali Baba’nın Anadolu’nun Türk ve Müslüman yurdu olmasını sağlayan büyük alimlerden birisi olduğunu dile getiren Vali Memiş, “Bu büyüklerimiz zulmederek değil, imanla, akılla, adaletle memlekete hakim olmuşlar. Erzurum Pir Ali Baba, İbrahim Hakkı, Alvarlı Efe hazretleriyle örnek bir vilayet. Allah hepsinden razı olsun.” dedi.

Binbir Hatim geleneğinin Erzurum’daki önemine de değinen Memiş, “Binbir hatim geleneği 1500’lü yıllarda Pir Ali Baba Hazretleri öncülüğünde doğal afetlerden korunmak maksadıyla başlatılmış. Biz çok değerli ve önemli buluyoruz” diye konuştu.

Memiş, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “Kur’an okumak bir şifa. Kur’an okumanın en güzel tarafı esaslarını anlayarak okumak çok önemli ve değerli. Bendeniz Giresun’un Piraziz ilçesindenim. Piraziz’de de aynı şekilde soyumuzun dedeleri Güvenç Abdal var. Onlar da Anadolu alperenleri. Karadeniz bölgesini Türkleştirip, İslamlaştıran büyüklerden. Pir Ali Baba’yla aynı dönemde yaşamışlar.” Din görevlilerince Kur’an okunarak devam eden törende Müftü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi. Program, Pir Ali Baba Türbesi’nin bulunduğu tepedeki 5 hafızın ellerindeki Kur’an-ı Kerim’leri okuyarak tören alanına inmesiyle son buldu.



