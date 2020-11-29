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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
ERZURUM - Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

ERZURUM - Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

- Cadde ve sokaklarda görülen hareketlilik - Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresi Meydanında yaşanan hareketlilikDoğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladıERZURUM (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilin cadde, sokak, tarihi alanlarda hareketlilik başladı.
Erzurum , Erzincan, Iğdır, Ardahan, Kars, Iğdır ve Tunceli'de, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.
Kısıtlamanın sona ermesiyle cadde, meydan, bulvar ve parklarda hareketlilik gözlendi.Bazı vatandaşlar alışveriş yapmak için şehrin işlek caddelerine gelirken bazıları ise parklarda dinlenmeyi tercih etti.

Koronavirüs Alışveriş Gesi 

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