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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ERZURUM - Silahlı kavga: 1 yaralı

ERZURUM - Silahlı kavga: 1 yaralı

- Olay yeri - Ailenin feryadı - Polis ekiplerinin çalışmalarıSilahlı kavga: 1 yaralıERZURUM (AA) - Erzurum 'da çıkan kavgada bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.Merkez Yakutiye ilçesi Libya Caddesi Gümrük Sokak'ta husumetli oldukları öne sürülen C.B. ile iki kişi arasında kavga çıktı.Bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada C.B. ayağından vurularak yaralandı.Yaralı C.B, 112 Acil Servis ekibince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Akalan 

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