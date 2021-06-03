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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ERZURUM - Sıcak suyla oynarken yanan minik Ayfer tedaviye alındı

ERZURUM - Sıcak suyla oynarken yanan minik Ayfer tedaviye alındı

- Tedavi altındaki küçük çocuğun hastane odasında ağlamasıSıcak suyla oynarken yanan minik Ayfer, Erzurum 'da tedaviye alındıERZURUM (AA) - Ağrı'da banyoda maşrapaya doldurduğu sıcak suyu başından aşağı dökmesi sonucu başı ve sırtında 3. ve 2. derece yanıklar oluşan 4 yaşındaki Ayfer İsse, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi görüyor.Doğubeyazıt ilçesinde yaşayan Gülcan ve Şahin İsse çiftinin 4 yaşındaki kızı Ayfer İsse, 29 Mayıs'ta 6 yaşındaki kardeşiyle evde oyun oynarken girdiği banyoda maşrapaya doldurduğu sıcak suyu başından aşağı dökünce yandı.Ayfer'in bağırma sesini duyan ve banyoya koşan annesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Eve gelen sağlık ekiplerince ilçe hastanesine kaldırılan minik Ayfer, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.Başı, yüzü, kulakları ve sırtında 3. ve 2. derece yanık oluşan minik kızın tedavisi sürüyor.Anne Gülcan, Hastane ve Yanık Tedavi Merkezi hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, doktor ve personele teşekkür etti.

Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

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