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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu kayakseverlerle doldu

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu kayakseverlerle doldu

- Palandöken Kayak Merkezi - Kayak yapanlardan görüntü - Rozerin Dağdeviren ile röportaj - Hilal Koşak ile röportaj - Kızak ile kayak yapanlarPalandöken Kayak Merkezi hafta sonu kayakseverlerle dolduERZURUM (AA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonunda kayakseverlerle şenlendi.Kar kalınlığının 125 santimetre ölçüldüğü, 3 bin 200 rakımlı merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, gönüllerince kayak yapmanın mutluluğunu yaşadıAynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği tesiste çocuklar da kızakla kaydı.Kayak merkezine gelen Şirin Rozerin Dağdeviren, "Palandöken çok güzel bir kayak merkezi. Ben de Erzurum luyum, sezon kapanmadan herkesi kayak yapmaya bekliyorum. Sezon kapanmadan herkesi buraya bekliyoruz. Arkadaşlarımla geldim, çok eğlendim." dedi.
Arkadaşlarıyla kayak yapmak için Palandöken'e gelen Hilal Koşak da "Hafta sonu olması dolayısıyla yoğunluk var. Hava güzel olduğu için biz de çok eğleniyoruz. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birindeyiz, her şey çok güzel." diye konuştu.

Hafta Sonu Kayak Merkezi Yabancı Turist Bild 

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