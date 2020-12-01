ERZURUM - Palandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanı
- Palandöken Kayak Merkezindeki kar yağışı - Kar topu oynayanlar - Telesiyeje binen tatilcilerPalandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanıERZURUM (AA) - Erzurum 'da yerli ve yabancı turistler, suni karlama sistemiyle pistleri hazır hale getirilen Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı altında kayak yapmanın keyfini çıkardı.Gelecek günlerde resmi açılışla kayak sezonunun başlayacağı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Palandöken'deki pistler, suni karlama sistemiyle hazır hale getirildi. Bu durumu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kar yağışının aralıklarla etkili olduğu merkezde kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı.Kayak merkezinde bazı aileler de çocuklarıyla kardan adam yapıp, kartopu oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.
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