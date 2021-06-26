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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ERZURUM - Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

ERZURUM - Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

- Olay yerindeki itfaiye aracı - Kaza yapan araçlardan görüntü - Yola savrulan araç parçaları - Araçlardan görüntü Erzurum 'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralıERZURUM (AA) - Erzurum 'da, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.E.B. idaresindeki 30 AAD 695 plakalı otomobil ile A.G'nin kullandığı 33 PAZ 97 plakalı kamyonet, Erzurum - Erzincan kara yolu Karaz Kavşağı'nda çarpıştı.Devrilen kamyonet, sürüklenerek karşı şeritteki kaldırıma çarptı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan araç sürücüleri ile otomobildeki kadın polis memuru B.B. ile A.E.B'ye ilk müdahaleyi yaptı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri, güzergahta başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

İlk Müdahale Kadın Polis İtfaiye Aracı Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

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