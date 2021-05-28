ERZURUM - 'Minik Leyla cinayeti' davasının sanıkları yeniden hakim karşısına çıkıyor
ERZURUM - "Minik Leyla cinayeti" davasının sanıkları yeniden hakim karşısına çıkıyor - Adliye önünden görüntü - Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan'ın konuşması"Minik Leyla cinayeti" davasının sanıkları yeniden hakim karşısına çıkıyorERZURUM (AA) - Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile beraatine hükmedilen 6 sanığın yargılamalarına yeniden başlanıyor
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