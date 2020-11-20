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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ERZURUM - Mevsimin ilk karı yağdı

ERZURUM - Mevsimin ilk karı yağdı

- Kar yağışı - Caddede yürüyen vatandaşlar Erzurum 'a mevsimin ilk karı yağdıERZURUM (AA) - Erzurum 'a mevsimin ilk karı düştü.Kentte öğleden sonra aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur, çatıları ve boş arazileri beyaza bürüdü.Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde kar nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.Yağışın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Akalan Kaldırımlar 

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