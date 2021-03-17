ERZURUM - Kovid-19'la mücadele kapsamında 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' yapıldı
ERZURUM - Kovid - 19'la mücadele kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapıldı - Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker ve beraberindekilerin gerçekleştirdiği denetimler - Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker'in konuşmasıDoğu Anadolu'da Kovid - 19'la mücadele kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapıldıERZURUM (AA) - Erzurum , Ardahan, Kars ve Ağrı'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele çerçevesinde yoğunlaştırılmış dinamik denetim gerçekleştirildi. Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, askeri yetkililer ile Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yetkilileri, kurum müdürleri ile Cumhuriyet Caddesi'nde koronavirüs denetimi yaptı.İş yerlerini ziyaret edip esnafı kurallar konusunda uyaran protokol, vatandaşlardan da maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında tedbirli olunmasını istedi.Vali Yardımcısı Büyüker, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta boyunca her gün bir alan belirleyip tek tek denetim yapılacağını söyledi.
Ceza yazmadan rehberlik ederek süreci götürmeyi amaçladıklarını Büyüker, her zaman esnafın yanında olduklarını ancak vatandaşa da bu konuda büyük görevler düştüğünü belirtti. Süreci el ele vererek birlikte aşacaklarını aktaran Büyüker, "Çünkü sadece bir kişinin kendini düşünmesi bir şey ifade etmiyor. Belki de bu virüsün bize en büyük derslerinden birisi, insanların kendi bencilliğini kırması oldu. Çünkü sadece kendimi düşünmem beni korumuyor. Sizin kendinizi düşünmeniz de beni korumuyor. Her ikimizin de karşılıklı olarak bir birimizi düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden Erzurum halkını duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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