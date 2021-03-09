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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ERZURUM - Kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu

ERZURUM - Kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu

- Beyaza bürünen Atatürk Üniversitesi yerleşkesiKars, Ağrı ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ölçüldü - Bölgenin en soğuk yerleşim yeri sıfırın altında 26 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi olduERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Kars, Ağrı ve Ardahan'da ölçüldü.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.Rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.Bölgenin gece en soğuk yerleşim yeri sıcaklığın sıfırın altında 26 derece olarak ölçülen Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.Gece en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Kars, Ağrı ve Ardahan'da 17, Erzurum 'da 11, Erzincan ve Tunceli 3, Iğdır'da 2 derece kaydedildi.Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 14, Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Ağrı'da 2, Kars ve Erzurum 'da 1, Ardahan'da ise sıfır derece olması bekleniyor.Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 132, Sarıkamış'ta 99 ve Konaklı'da 67 santimetre oldu.Bölgede vatandaşların, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Hava Sıcaklığı Gesi 

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