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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ERZURUM - Kar yağışı etkili oluyor

ERZURUM - Kar yağışı etkili oluyor

- Kentteki tarihi mekanlardan görüntü - Yürüyen vatandaşlardan görüntü - Güvercinlerden görüntü Erzurum , Kars, Ardahan ve Ağrı'da 'da, kar yağışı etkili oldu. Erzurum 'da gece başlayan ve aralıklarla yağan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu kentte soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.Kentteki tarihi mekanlardan Çifte Minareli ve Yakutiye Medreseleri ile Erzurum Kalesi ve çevresi beyaza bürünerek güzel görüntüler oluşturdu.Bazı vatandaşlar kar yağışından korunmak için şemsiye ile yürürken bazıları da öz çekim yaptı.Kar yağışının gece başlaması nedeniyle iş yerlerinin önü karla kaplanan esnaf da kürek ve fırça yardımıyla karları temizledi.Belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Kar Temizleme Buz Sarkıtları Kaldırımlar Tarihi Mekan Kar Yağışı 

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