ERZURUM - Kar yağışı etkili oluyor

- Kar yağışı altında - İnsanların yürümesi Erzurum 'da kar yağışı etkili oluyorERZURUM (AA) - Erzurum 'da etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte öğleden sonra aralıklarla yağan kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.Şehrin işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde kar nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.Yağışın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği öğrenildi.
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