Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum kar’a teslim

Erzurum kar’a teslim

Kar yağışından detay

Yağmurlu Kar Yağışı 

- Araç trafiğinden detay
- Kar temizliği yapan görevliler
- Vatandaşın konuşması
- Kent merkezinden ve yoğun kar yağışından detay görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, sorumluluk sahalarında olan Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan’da yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, Iğdır çevresinin karla karışık yağmurlu geçeceği; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği belirtildi. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Ağrı çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa.) esmesi beklendiği belirtilen açıklamada, Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli rüzgâr (40-60 km/sa.) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerektiği belirtilerek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. (ŞG-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı