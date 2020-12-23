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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Erzurum kar’a teslim

- Erzurum kar’a teslim

Kent merkezinden detay

Kar Kalınlığı Bild Kar Yağışı 

- Kar temizleme yapan ekipler

( ERZURUM ) Knt merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı ERZURUM

- Erzurum’da iki gündür etkili olan kar yağışı kar yağışı sonrası Erzurum’un çevre illerle olan ulaşım ağında zaman zaman aksamalar yaşanırken kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, sorumluluk sahası olan Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan’da yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceğinin tahmin edildi belirtildi. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
(ŞG-AT)
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