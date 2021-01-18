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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum Horasan karayolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Erzurum Horasan karayolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

yoldan görüntü

( ERZURUM ) ERZURUM

Akalan Uluslararası Kar Yağışı 


- Erzurum Horasan Ağrı karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ağrı-Horasan-Erzurum karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ağrı-Horasan-Erzurum karayolunda Hamamdere mevkiinde öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışına yakalanan uluslararası yük taşımacılığı yapan tır sürücüleri zor anlar yaşadı. Birçok tır sürücüsü, yolda ilerleyemeyince araçlarını yol kenarına çekip beklemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri de karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. (ŞÇ-AT)
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