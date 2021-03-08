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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum güne karla uyandı

Erzurum güne karla uyandı

- Kar yağışından detay

İdari İzin Bild Yağan Kar Yağışı Irak 

-- Kar temizlemeden detay
-- Araçlarını temizleyen vatandaştan detay
-- Röportaj
-- Genel detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Erzurumlular güne karla uyandı. Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mart'ın ilk haftasında yağan kar kenti beyaza bürüdü. Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Pazar gününden itibaren etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının 08.03.2021 Pazartesi günü akşam saatlerine kadar Erzurum’un güney ve doğusu ile Ağrı ve Kars’ta kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiği bildirilmiştir” denildi. Vatandaşlar, “Dün geceden beri etkili olan kar yağışı arabalarımızı kar altında bıraktı. Biz ilkbaharın gelmesini beklerken kötü hadisiyle karşılaştık. Kar yağışını daha çok Palandöken’de seviyoruz” diye konuştu.
Öte yandan olumsuz hava şartları nedeniyle Kamu ve Özel Kurum kuruluşlardaki engelli ve hamile personeller Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılacak. (ST-ÖB)
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