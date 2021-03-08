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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ERZURUM - Görevli kadın jandarmalar kahramanlık simgesi Nene Hatun'u unutmadı

ERZURUM - Görevli kadın jandarmalar kahramanlık simgesi Nene Hatun'u unutmadı

- Erzurum 'da görevli kadın jandarmalar kahramanlık simgesi Nene Hatun'u unutmadı - Kadın jandarmalardan genel ve detay görüntü - Kadın jandarmaların Nene Hatun'un mezarını ziyaret etmesinden genel ve detay görüntü Erzurum 'da görevli kadın jandarmalar kahramanlık simgesi Nene Hatun'u unutmadıERZURUM (AA) - Erzurum 'da görevli kadın jandarmalar, "93 Harbi" diye adlandırılan 1877 - 1878 Osmanlı - Rus savaşının simge isimlerinden Nene Hatun'un mezarını ziyaret edip karanfiller bıraktı.İl Jandarma Komutanlığı organizesinde, kurumun Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı, Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Asayiş Timi emrinde görevli kadın personel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karla kaplı olan Erzurum Yakutiye İlçesindeki Aziziye Tabyaları'na geldi.Kadın jandarma personeli daha sonra buradaki, 1877 - 1878 Osmanlı - Rus savaşında 22 yaşında bir anne olmasına rağmen "Bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar" diyerek bebeğini beşikte bırakıp Erzurum halkıyla cepheye koşan Nene Hatun'un mezarını ziyaret etti.Genç yaşta gösterdiği fedakarlıklarıyla gönüllerde taht kuran ve Türk kadınının kahramanlığının simgesi olan Nene Hatun'un mezarına karanfil bırakan kadın jandarmalar, tüm şehitlerin mezarında dua okudu.Tabyalar bölgesine kadın jandarma personelinin ziyareti drone ile havadan görüntülendi.Kadın jandarmalara ilişkin görüntüler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarına da yer verilen video klip de Erzurum Valiliğince gazetecilere dağıtıldı.

Şehit Jandarma Fedakarlık Kahramanlık Irak 

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