ERZURUM - Dolu yağışı etkili oldu

- Dolu yağışından görüntüERZURUM (AA) - Erzurum 'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte aniden bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Dolu yağışının ardından araçlar ve yerler beyaza büründü.Kısa süreli yağışın ardından bazı bölgelerde küçük çaplı su birikintileri oluştu.
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