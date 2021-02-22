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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ERZURUM - Doğu Anadolu'da soğuk hava

ERZURUM - Doğu Anadolu'da soğuk hava

- İş makinelerinin kar küremesi - Oluşan buz sarkıtlarıDoğu Anadolu'da dere ve nehirler buz tuttuERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava yüzünden bazı dere ve nehirler buz tuttu, bina çatılarında metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.Kar yağışı sonrası hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye düştüğü Erzurum 'da yaşam olumsuz etkilendi.Bina çatılarında yer yer bir metreyi aşan buz sarkıtlarının oluşmasına yol açan soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları ile ağaçlar, kırağı ile kaplandı.Sürücüler kırağı ile kaplanan araçlarının camlarını temizlemek için çaba harcadı.Kentte Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Uzunlu Hava Sıcaklığı Kar Temizleme Buz Sarkıtları Gesi 

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