Erzurum’dan 5 kişilik AFAD ekibi Bingöl’e yola çıktı



- Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi üzerine oluşabilecek herhangi bir olumsuz durum için Erzurum’dan AFAD ekipleri destek amaçlı yola çıktı. Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Elazığ, Erzurum ve Erzincan’da da hissedildi. Meydana gelen depremin ardından Erzurum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı bir araç içerisinde 1 amir ve 4 uzmanla birlikte Bingöl’ün Kiğı ilçesine destek amaçlı hareket etti.

