Erzurum’daki yanan su görenleri şaşkına çeviriyor

-- Suyun yanmasından detay

-- Ömer Faruk Töremen röportaj

-- Mahalle muhtarı röportaj

-- Genel detaylar



( ERZURUM -ÖZEL)- Doğalgaz kaynağı olma ihtimali var ERZURUM



- Erzurum’un Aziziye ilçesinde bulunan kuyudaki suyun yandığını gören vatandaşlar şaşkına dönüyor. Yetkililer, yanan suyun içinde metan gazının bulunmasının doğalgaz kaynağı olabileceği anlamına geldiğini söyledi.



Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar köyünde kuyu içinde bulunan suyun renginin sarı olması köylülerin dikkatini çekti. Suda meydana gelen kaynama ve köpüklenmeyle birlikte gaz salındığını fark eden vatandaşlar suya çakmak çakınca yanmaya başladı.

Yetkililer tarafından yapılan araştırmalara göre suda çok yoğun bir metan gazının bulunduğunu ve bundan dolayı suyun yanma özelliğini gösterdiğini, ayrıca metan gazının bulunmasının doğalgaz kaynağı olabileceği anlamına geldiği ifade edildi. Öte yandan köydeki efsaneye göre ise Almanların ve Rusların 55 yıl önce sondaj ile bu suyu çıkardıklarını ve suyun kaybolmaması içinde işaret olarak etrafını taşla ördükleri söyleniyor. “Araştırmalar sonuçlandığında ülkemize faydalı bir fosil yakıt kaynağı bulunmuş olacak” Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı ve Kimya Yüksek Mühendisi olan Ömer Faruk Töremen, “bilinen tarihi 50 yıldan fazla olan bir su var. Bu suda yapılan ilk tespitlere göre metan gazı ve çeşitli minareller bulunuyor. Metan gazından dolayı suyun yanma özelliği var. Reaksiyon veren su ateş çıkarıyor. Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan çevre mühendisi olduğu için bu suyun araştırılması için kaynak buldu. Kaynak ve araştırmalara göre burada bir fosil yakıt olduğu öne sürülüyor. Bununla ilgili araştırmalar devam ediyor. Sonuçlandığında inşallah ülkemize faydalı bir fosil yakıt kaynağı bulunmuş olacak” diye konuştu.

“Metan gazının bulunması doğalgaz kaynağı olabileceği anlamına geliyor” Suda görülen köpüklerin kimyasal reaksiyon sonucu oluştuğunu ifade eden Töremen, “Kimyasal reaksiyonda da özellikle metan gazının yoğun olduğunu tespit ettik. Metan gazının bulunması doğalgaz kaynağı olabileceği anlamına geliyor. Bunun için detaylı bir sondaj çalışmasının yapılması lazım” dedi.

“Köylüler bu suyun romatizmaya iyi geldiğini söylüyorlar” Suyun 50-55 yıl önce burada bir sondaj yapılarak ortaya çıktığını kaydeden Kahramanlar Köyü Muhtarı Sadık Uçar, “Bu suyun adı ‘fıhfıh’. Suyun köpüğü yanıyor. Metan gazı veya doğalgaz olabilir. Köylüler bu suyun romatizmaya iyi geldiğini söylüyorlar. Yazın sudan eve götürürler veya yıkanırlar. Büyüklerimizin anlattığına göre Almanların veya Rusların buraya gelerek incelediklerini söylüyorlar. Suyu çıkarmak için işaret bırakmışlar. Altına demir ızgara yapmışlar ve üzerini kapatıp gitmişler” açıklamalarında bulundu. (ÇK-ÖB)



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