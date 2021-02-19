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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzurum’da yapılan operasyonlarda uyuşturucuya geçit verilmedi

Erzurum’da yapılan operasyonlarda uyuşturucuya geçit verilmedi

Jandarma ekiplerinin uyuşturucu arama operasyonu

Amfetamin Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Jandarma köpeğinin uyuşturucu bulması
-Genel detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, il genelinde yapılan operasyonlarda uyuşturucuya geçit verilmedi. Yapılan operasyonlar sonucunda bin 345 gram kubar esrar maddesi, bin 32 gram bonzai, 250 gram reçine esrar, 5,41 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca İl genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemek için yapılan operasyonlarda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Erzurum’un Horasan, Narman ve Pasinler ilçelerinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şahısların bin 345 gram kubar esrar, bin 32 gram bonzai, 250 gram reçine esrar maddesi ve 5,41 gram metamfetamin bulundurduğu yapılan köpekli aramalar sonucu ortaya çıktı. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıstan 3’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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